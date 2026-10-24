全美世界（Best World）的全球总裁、联合创办人兼联合主席范文瑂博士，当选为世界直销联盟（World Federation of Direct Selling Associations，简称 WFDSA）主席。这是联盟成立48年来，首名担任这一最高职位的亚太区企业领袖。

世界直销联盟是全球直销行业组织，代表来自50多个国家的会员。范文瑂是本地直销行业的代表人物之一，她和陈俐蓉博士在1990年联合创办的全美世界，在这30多年时间里，不仅设立自家的研发中心与生产设施，也让公司在新加坡挂牌上市，让自创品牌在海外开枝散叶。

根据全美世界星期六（10月24日）发布的新闻稿，范文瑂的当选“不仅是亚太区的重要成就，也肯定她长期以来对直销行业的投入与贡献，并将她丰富的创业经验及全球商业视野带入全球直销行业的领导层”。

范文瑂也说，在担任直销联盟主席的任期内，行业重点发展方向包括赋能创业者、拥抱创新及强化信任。这些方向旨在支持女性参与经济活动、推动人工智能与数码科技的负责任应用，并进一步提升行业的道德标准及消费者信心。