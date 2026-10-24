继益资源（First Resources）和丰益国际（Wilmar International）后，本地上市的农业公司布米达马农业（Bumitama Agri）也说，它收到国家环境局的跨界烟霾调查通知，正着手开展相关工作以遵守上述通知的要求。

布米达马农业星期六（10月24日）发文告说，公司在星期五（23日）收到国家环境局发出的通知，并会根据《2014年跨界烟霾污染法令》（Transboundary Haze Pollution Act 2014）第10（1）条的规定，向该局提供相关文件和信息。

若有任何重大进展，董事会将在适当时候作出进一步公告。

政府星期五宣布加大跨境烟霾调查力度。国家环境局说，它向10家本地注册企业发出法律通知，要求它们披露在新加坡和印度尼西亚的所有关联企业，以及在印尼的土地特许经营区，以协助调查当前的跨境烟霾污染问题。布米达马农业、益资源和丰益国际是10家被要求披露相关信息企业的其中三家。

另外，政府也将成立一个具备跨境调查经验的专家团，由律师事务所、审计事务所，以及调查公司组成。