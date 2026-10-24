政府加大跨境烟霾调查力度后，数家在新加坡上市的棕榈油及农业公司相继发文告说，已收到国家环境局的跨界烟霾调查通知，正着手开展相关工作以遵守上述通知的要求。

受访企业治理学者指出，政府成立跨部门专家调查小组，并引入新加坡金融管理局协助识别与追责，此举有助揭开公司“面纱”，并可能通过反洗钱与证券法，斩断涉及企业的资金链。

随着印度尼西亚林火引发的烟霾再次笼罩区域，环境局星期五（10月23日）向包括丰益国际（Wilmar）、第一资源（First Resources）、布米达马农业（Bumitama Agri）和亚洲纸浆纸品公司（Asia Pulp & Paper，简称APP） 在内的10家农林相关企业发出通知，要求这些公司根据《2014年跨境烟霾污染法令》第10(1)条的规定提供相关文件和信息。

益资源星期六（10月24日）凌晨发文告说，公司已收到环境局发出通知，目前正在审阅通知，并将按照所列明的要求向当局提供所需的文件和信息。

丰益国际星期六凌晨也说，公司正着手开展相关工作以遵守上述通知的要求。

布米达马农业则在星期六下午发文告说，公司会向环境局提供相关文件和信息。若有任何重大进展，董事会在适当时候作出进一步公告。

APP也说，公司正审阅通知，并将按要求答复环境局。

可将“非法清理土地和焚烧森林”营收视为非法活动所得

除了环境局发法律通知给10家本地企业，政府也将成立一个具备跨境调查经验的专家团，同时引入金管局协助识别与追责。

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群教授接受《联合早报》采访时说，此举标志着政府的追责策略，已从过去的“被动收集证据”升级为“主动法证式调查”（forensic investigation）。

他说：“借助法律、审计和情报领域的新工具，调查人员能够穿透公司面纱，从而追踪资金流向、核实供应链来源并查明最终实际受益人。”

卢耀群认为，金管局手中握有足以令违规企业感到剧痛的金融与证券监管杠杆，包括根据反洗钱和打击非法金融活动的规定，将企业通过“非法清理土地和焚烧森林”所获得营收，视为非法活动所得。这将能触发银行强制提交可疑交易报告（suspicious transaction report），直接冻结涉事企业的银行账户。

国大商学院教授、企业治理专家麦润田则认为，金管局可动用《证券与期货法》严打虚假披露。虽然这项法令仅涉及信息披露，且仅针对上市公司，麦润田说：“这仍然是有帮助的，因为我怀疑上市公司会就烟霾的责任问题，故意虚报或隐瞒信息。”

他指出，金管局可向银行和保险公司等金融机构施加压力，确认金融机构为这类公司负责任地融资及承保。