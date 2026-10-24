本地上市的综合保健集团（Alliance Healthcare）子公司近期遭遇一起网络安全事件，涉及包含会员数据库的系统遭到未经授权的访问，估计有约11万名会员的个人资料已遭到第三方泄露。

公司星期六（10月24日）在新交所发布文告说，公司旗下子公司Alliance Medinet遭遇一起网络安全事件，目前调查工作仍在进行中。

公司说：“根据迄今为止开展的调查，该会员数据库中约11万名会员的个人资料已遭到第三方泄露。可能受影响的个人资料类型包括姓名、个人身份证号码及联络信息。“

此外，根据公司初步评估，数据库中有7名会员的银行账户信息可能遭到泄露，另有1名会员的医疗诊断信息可能外泄。

在发现该事件后，公司团队已立即采取行动控制事态，并聘请了独立的网络安全和法证专家协助开展正式调查，以进一步加强资讯科技系统、流程和安全监控。公司还部署24小时全天候网络监控和暗网（Dark Web）监控系统。

公司把该事件已于10月21日呈报个人资料保护委员会（PDPC）。

Medinet及其合作伙伴和相关客户目前正在陆续通知受影响的会员。公司及Medinet也对该事件给他们带来的不便深表歉意。

综合保健集团说：“保护受托于我们的信息是我们高度重视的责任，我们将继续致力于与各方紧密合作以解决此事。本公司将在适当时候提供更全面的进展更新，并随时向股东通报任何重大进展。”

它也强调，集团其余业务均未受到该事件的影响。