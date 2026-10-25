在今年财政预算案中，新加坡政府宣布启动新的人工智能发展愿景（AI Missions），率先推动先进制造业、互联互通、金融和医疗保健这四大关键经济领域应用人工智能，加快产业转型。

近年来，国际专业服务公司埃森哲（Accenture）将人工智能（AI）列为核心战略支柱。

随着新加坡大力推行AI应用，埃森哲新加坡董事经理谭文俊指出，公司接下来将积极参与我国AI发展进程，从而推动业务进一步增长。

谭文俊自2023年5月出任埃森哲新加坡董事经理以来，首次接受《联合早报》专访，畅谈公司未来发展方向，以及AI如何重塑咨询行业的服务模式。

他说，新加坡已制定明确的全国AI策略，加上黄循财总理亲自领导全国人工智能理事会（National AI Council）都体现了我国对AI发展的重视，也证明新加坡是一个“活跃的试验室”。

“众所周知，新加坡的市场规模或许不是最大，但在尝试新事物还有将概念付诸实践方面有很强的实力。从智慧国计划启动至今，一直都是这样。”

智慧国计划最初在2014年由时任总理李显龙宣布推出，当时的目标是建设数码能力和鼓励国人使用科技。2024年，我国推出智慧国2.0计划，着重推进数码经济、提升企业和劳动力。

公司接下来的目标是帮助企业实现大规模转型，同时不能忽略人才的重要性，尤其是在劳动力转型方面。

AI推动银行转型

据谭文俊观察，互联互通、先进制造、金融和医疗保健领域对AI解决方案的需求持续增长。

以金融服务为例，公司正与本地及区域领先金融机构合作打造“未来银行”（Bank for the Future），包括升级传统银行系统、部署智能体工作流程、实现合规与风险管理自动化，以及探索代理式商业（agentic commerce）带来的新机遇。

未来银行的关键在于善用AI进行预测分析、将复杂工作流程自动化，并大规模提供个性化金融解决方案。同时保留人类的专业判断，以支持战略决策和管理客户关系。

根据埃森哲去年发布的一项调查，能够有效扩展生成式人工智能（generative AI）应用的银行，未来三年有望实现高达三成的生产力提升、600个基点收入增长以及300个基点的股东回报率改善。

谭文俊指出，公司的增长主要源于积极参与新加坡的AI发展前景。（唐家鸿摄）

调整运作模式实现快过市场的增长

埃森哲自1975年起在新加坡开展业务，最初只是一家规模较小的咨询公司，为少数客户提供会计账簿自动化服务。后来发展成一家管理咨询公司，业务重心转向了金融服务和公共领域。

多年来，埃森哲参与建设新加坡人日常生活中不可或缺的一些系统，例如中央公积金（CPF）数码平台和国家电子健康记录系统（National Electronic Health Record，简称NEHR）。

谭文俊说：“我们的目标是持续实现快过市场的增长，意味着必须不断调整和优化运营模式，为客户创造更大价值，为员工提供更多机会，并为行业树立新的标杆。”

AI时代 咨询顾问角色更重要

在AI迅猛发展的今天，咨询行业正经历前所未有的变革。随着大语言模型出现，曾经需要咨询顾问花费大量时间进行的行业研究、数据分析等基础工作，现在可能只需几秒钟就能生成。

谈到AI如何对咨询业的影响时，谭文俊强调，AI时代的咨询顾问角色比以往任何时候都更重要，必须成为连接技术能力与实际商业价值的桥梁。

他认为，若想让AI发挥出色，就必须先对数据进行梳理与组织。不过，要将数据打造成“产品”则需要一定的专业技巧，而这正是咨询顾问擅长的。

“并非所有事情都能通过一键点击来完成，对吧？我们凭借在这方面的能力，体现自身价值。”

他补充说：“作为咨询顾问，我们需要构建合适的框架，确保转型过程安全可靠，并设计出能够使传统系统现代化改造最终达成预期目标的方案。而没有任何AI工具能够做到这一点。”

在谭文俊看来，纵观每一轮重大技术浪潮，咨询服务的价值始终如一，即解决复杂问题，并为企业带来切实的业务成果。

“我们的重点是协助企业从单纯使用AI，迈向企业层面的转型，重新塑造核心运营流程与员工队伍。”

《联合早报》去年9月报道，埃森哲在全球范围内裁撤超过1万1000名员工，重点针对那些未能掌握AI技术的员工。不过，公司并没有停止招聘，反而计划扩大AI团队。

截至目前，公司在全球大约有8万1400名员工，单是新加坡团队就超过3000人。

谭文俊指出，在人才方面，公司会思考如何吸引和培养人才，并在他们加入后进一步激发他们的潜能。同时也支持自身员工掌握新技能，以迎接更复杂的挑战。

他说：“我们想要助力新加坡各类机构打造具备AI素养的人才队伍，从而在以人为核心的前提下，实现大规模转型。”

另一方面，英国《金融时报》星期一（10月19日）报道，埃森哲正评估出售大中华区业务，交易金额可能高达15亿美元（约19亿新元）。

据报道，埃森哲过去一年收到针对它中国业务的非邀约收购意向。公司已聘请摩根大通对相关业务进行战略评估。

大中华区业务覆盖中国大陆、香港和台湾，预计私募股权投资机构及少数战略投资者可能考虑参与收购。

知情人士透露，埃森哲可能选择保留较高比例的少数股权，以维持客户服务的连续性，目前还不确定这项战略评估最终是否会促成交易。针对这个消息，埃森哲和摩根大通均没发表评论。

《联合早报》就此事向埃森哲新加坡询问对新加坡业务的看法，但没得到回复。

谭文俊早前受访时提到，公司在新加坡发展已有51年，新加坡是集团未来发展战略的重要一环。

根据埃森哲最新发布业绩，截至8月底的2026财年，包括新加坡在内的亚太地区业务营收达到106亿8000万美元。