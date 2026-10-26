印度尼西亚当局近日宣布削减对新加坡的管道天然气供应量，从印尼进口天然气的胜科工业（Sembcorp Industries）星期一（10月26日）开盘后下跌约6%。

截至早上9时34分，胜科工业跌5.99%至5.65元，成交量294万股，成交额1691万元，是全场第二活跃股。

另一家涉及天然气业务的上市公司吉宝（Keppel）早盘微涨0.2%至10.02元。吉宝旗下天然气公司是从马来西亚进口天然气。

星展集团分析师何佩华星期一发布报告指出，这对行业的短期供应冲击有限，但若印尼进一步减供，或替代天然气成本上升，仍可能挤压电力业务利润。

她也指出，因天然气主要来自印尼西纳土纳（West Natuna），面对的直接影响料较大。

分析报告指出，新加坡天然气供应来源多元化，液化天然气（LNG）占2025年天然气进口量约57%，有助于缓冲管道天然气供应减少的影响。新加坡天然气采购商也已做好准备，必要时可增加液化天然气进口。

不过，若印尼进一步削减供应，或减供情况持续，电力企业可能需要以成本较高的替代天然气填补缺口。在天然气价格偏高的环境下，这可能对发电利润构成压力。

胜科工业的管道天然气主要来自西纳土纳，因此比其他主要电力企业更直接受到印尼减供影响。相比之下，胜科工业持有50%股权的圣诺哥能源（Senoko Energy）以及吉宝的新加坡业务，主要从马来西亚取得管道天然气。

报告指出，胜科工业和吉宝已签订多项长期天然气供应合约，并设有天然气成本转嫁机制，也通过对冲安排缓解天然气价格波动的影响。不过，两家公司仍有部分供应来自期限较短的合约，尤其是今年投运的新发电厂所增加的产能。