在印度尼西亚经营棕油和林业种植园、在新加坡挂牌上市的公司，部分股价星期一（10月26日）开市后下跌。它们此前被环境局点名，要求交代与引发印尼林火公司之间的关系。

截至上午11时，布米达马农业（Bumitama Agri）下跌1.84%，报1.60元；益资源（First Resources）下跌1.36%，报3.63元；陈顺风资源（TSH Resources）在马来西亚交易所（Bursa Malaysia）的股价下跌1.74%，报1.13令吉。

国家环境局星期五（23日）发文告说，当局援引《跨境烟霾污染法令》第10条，要求10家在本地注册的企业提供文件和资料，披露它们在新加坡和印尼的所有关联企业、土地特许经营区位置，以及它们和关联公司在这次旱季期间，采取的防火措施和灭火行动。

其余被点名的公司包括亚洲纸浆纸品公司（Asia Pulp & Paper）、亚洲纸浆纸品公司（中国）、丰益国际（Wilmar International）、金光农业国际（Golden Agri International）、肯卡纳农业（Kencana Agri）以及印多福农业资源（Indofood Agri Resources）。

这些企业随后多数发文告说，已收到当局通知，会配合调查要求，并在有进展时再公告。