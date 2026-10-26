本地第四大电信商Simba的母公司Tuas Limited星期一（10月26日）发文告指出，Simba已接获资讯通信媒体发展局（IMDA）发出的“申辩通知书”（Notice to Show Cause），就Simba滥用电信频谱一事，要求说明理由为何资媒局不应该对它作出某些认定。

Tuas Limited说，这封通知书是于上星期五（23日）发送给Simba，并证实资媒局尚未就是否应对该电信公司采取行动作出决定。

Simba被要求对以下指控作出回应：

（一）在公司仅被授权将频谱用于5G下，在2022年至2023年间的间歇性时段，于大约133个站点部署动态频谱共享技术，将2100兆赫（MHz）频段的频谱用于4G和5G覆盖。

（二）在未获得相关授权之下，在2023年至2026年间的间歇性时段，Simba在大约92个站点使用了2340-2360兆赫（MHz）频段。

（三）部署2100兆赫动态频谱共享，以及使用2340-2360兆赫频谱的行为，是Simba高级管理层有意为之并批准的。

（四）Simba在2023年11月14日获得IMDA授权之前，已于2023年在两个地点部署5G室内无线接入网络设备。

（五）Simba未完全遵守IMDA的文件提交令，而且未能提供文件的行为是蓄意和有预谋的。

（六）资媒局对Simba在治理和合规文化方面存在的缺陷表示担忧，并认为应考虑在Simba的牌照中增加额外的监管义务来解决这些问题。

与此同时，资媒局也列出以下可能的监管行动，并要求Simba就为何不应采取这些行动提交申述。

这些行动包括，暂停或取消频谱权的授予、缩短Simba的执照期限，以及处以公司年营业额10%或100万元（以不超过较高者为准）的罚款。资媒局也考虑对Simba施加额外的监管，以解决治理缺陷并防止类似行为再次发生。

Simba说，它打算在该通知的截止日期11月16日之前作出回应。

在澳大利亚证券交易所上市的Tuas Limited, 截至星期一早上11时20分的股价猛挫30.49%，报1.26澳元。