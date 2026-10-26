电子业产值增速显著回落，拖累新加坡制造业产值同比增幅，从今年8月份的15.4%，在9月份放缓至3.4%。若不包括生物医药制造业，9月产值同比增长9.0%，也低于8月份的16.8%。

新加坡经济发展局（EDB）星期一（10月26日）发布的预估数据显示，经季节调整后，2026年9月制造业产值环比下降3.9%。若不包括生物医药制造业，产值下降5.5%。

分领域来看，除了化学品和生物医药制造业，其余制造业领域产值均取得同比增长。

精密工程业增幅最大，受机械与系统领域的半导体设备产量增加带动，产值同比增长31.0%。

交通工程业产值同比增长10.6%，其中陆路交通和宇航领域均取得增长。

权重最高的电子业产值同比增长5.7%，增速较8月份的28.3%显著放缓。在人工智能（AI）相关需求强劲的带动下，除其他电子模组与组件外，其余电子领域的产值均取得增长。

一般制造业产值同比增长4.0%，食品、饮料与烟草领域的饮料、乳制品和动物饲料产量增加。

化学品产值同比下降4.6%，主要受其他化学品和石化领域拖累。生物医药制造业产值下滑32.8%，主要因为制药领域当月生产的活性药物成分组合有所不同。