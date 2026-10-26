前总理公署部长孟理齐博士获委任为投资集团海湾亚洲控股（Gulf Asia Holdings）全球顾问委员会成员，就地缘政治发展、政府关系及区域合作提供咨询。

据《商业时报》报道，这项任命于星期一（10月26日）在香港举行的亚洲海湾峰会上宣布。

海湾亚洲控股是新加坡海湾银行（Singapore Gulf Bank）母公司，后者在巴林持有银行执照。

孟理齐博士在脸书发帖文说，很荣幸接受这项任命，期待凭借自己在政府、外交及国际关系方面的经验，为集团发展作出贡献。

他说：“亚洲与海湾地区之间的联系，有潜力发展成为促进资本流动、贸易、创新和金融互联互通的重要通道。”

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孟理齐博士在担任国会议员24年后，2025年5月退出政坛。他曾任总理公署部长、外交部第二部长及教育部第二部长。退出政坛后，他也出任南洋理工大学负责亚细安事务与旗舰项目的高级顾问。

Revolut集团主席吉尔伯特（Martin Gilbert）也获委任加入海湾亚洲控股全球顾问委员会，将就全球投资策略、资产管理，以及亚洲、中东和北非地区的投资机会提供咨询。

吉尔伯特在全球资产管理和投资领域拥有超过30年经验，曾于1983年联合创办安本资产管理公司（Aberdeen Asset Management），并领导公司34年。

海湾亚洲控股全球顾问委员会主席李润瑛说，两人的加入将加强委员会能力，更好地结合区域政治与经济形势，评估投资机会。