扬子江海事（Yangzijiang Maritime Development）宣布于近日签约脱售总计六艘新造油轮（又称油槽船），总销售额达3亿零800美元（约3亿9400万新元）。

这家新交所主板挂牌公司星期一（10月26日）闭市后发布以上消息说，那六艘新造船只当中，两艘是中程油轮（每艘载重约4万9500公吨），计划于2026年至2027年间交付。其余四艘新造中程油轮（每艘载重约4万9800公吨），计划于2027年至2028年间交付。

公司并没透露买方身份。

根据扬子江海事，为配合其积极的资产变现策略，集团在过去10个月内签署总计18艘新造船只的销售合约，总金额达8亿零500万美元。这些船只销售交易预计将对集团业绩有积极贡献。

扬子江海事执行主席兼首席执行官任元林说：“我们积极主动的资产变现策略，通过出售资产并将资本再投资于新造船订单，构建起价值实现的良性循环。这使我们能够把握进一步的增长机遇，并为股东创造更大的长期价值。”

扬子江海事星期一股价上涨1.77%，闭市报0.575元。