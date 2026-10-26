共九家来自新加坡、香港、印度尼西亚和马来西亚的企业，在2026年新兴企业奖（Emerging Enterprise Award 2026）夺奖。

共28家公司从近600份申请中入围，最终这九家公司脱颖而出夺奖。来自香港、印度尼西亚和马来西亚的申请占比近40%。

新加坡的WOOSA Sleep公司和香港的MediConCen公司，夺得新兴企业奖（Emerging Enterprise Award）。香港的Alpha AI Technology公司和马来西亚的Hyperscale DCS公司，则夺最具潜能起步公司奖（Most Promising Startup Award）。

在星期一（10月26日）于新加坡举行的颁奖晚宴上，文化、社区及青年部兼能源、贸易及工业部高级政务部长刘燕玲致词时指出，庆祝入围者所取得的成就，使人想到打造一家成功的企业既需要勇气与坚韧，从最初萌生的构想，到构建起切实可行的商业模式，更需一种不断适应、勇往直前、最终克服重重困难并取得胜利的毅力。

她说，正如钻石一般，企业的真正光彩，不仅体现在所取得的成就上，更彰显于它的韧性以及持续创造价值的能力。

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由《商业时报》与华侨银行（OCBC）联合主办的新兴企业奖，今年迈入第19届，旨在表扬在各自领域展露创新、韧性和卓越表现的优秀年轻企业（少于10年历史并且营业额不超过2000万元）。

新加坡的Matwerkz Technologies公司、马来西亚的Geomax Rubber Innovative Products公司以及印尼的Raesaka Amanah Widyakarya公司获得新兴企业可持续性奖（Emerging Enterprise Sustainability Award）。

新加坡的XEL Lifecare公司则获最具潜力可持续性起步公司奖（Most Promising Sustainability Startup Award）。