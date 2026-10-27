Anthropic上市计划重燃投资者对人工智能（AI）的热情，美国星期一（10月26日）隔夜股市的三大股指全收高，为新一周的股市交易开了个好彩头。

纳斯达克指数起0.83%，标普500指数上行0.7%，道琼斯工业指数起0.28%。

人工智能交易受到Anthropic向纳斯达克股市提交首次公开售股申请提振市场气氛，特斯拉（Tesla）和英伟达（Nvidia）股价分别涨5%和2%。

这周稍后时间，科技股巨头微软、Alphabet和亚马逊（Amazon）将发布第三季业绩。美国联邦公开市场委员会（FOMC）也将在当地时间星期二（27日）和星期三（28日）召开议息会议。

受人工智能前景不明朗，以及利率政策召开前表现谨慎，部分亚洲股市星期一收跌。新加坡海峡时报指数跌0.12%或6.25点，收报5415.91点。

以下是星期二可关注的股票：

1）吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust） 开盘前公布今年前九个月的可派发收入同比增加12%至1亿4010万元，并为2026财年的所有债务，在到期前进行再融资。

信托的账面价值净负债从去年底的38.7%增至46%，主要是因为派息和收购后的现金减少所致。利息覆盖率（Interest coverage ratio）从去年底的7.6倍提高至8.2倍。

信托单位价星期一闭市起1.02%，报0.495元。

2）凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）盘前宣布，受到投资组合重组的过渡影响，第三季的毛盈利同步较低。去年下半年和今年的收购所贡献的收入，部分被英国伦敦卡文迪许酒店（The Cavendish London）停业装修、进行中的资产提升计划（AEI）与脱售抵消。

信托的杠杆率从第二季的37.7%下降至第三季的37.1%，预计有效借贷成本将在今年保持稳定，明年会稍微增加。第三季固定利率债务约80%。

信托股价星期一闭市维持在0.825元。

3）KORE US REIT（KORE美国房地产信托）今年前九个月的经调整后的净房地产收入（NPI）达6670万美元（约8540万新元），同比增长5.5%，可派发收入达3040万美元，与去年保持稳定。信托也披露获得1亿2000万美元的贷款安排。

信托单位价星期一闭市维持在0.148美元。

4）ESR房地产投资信托（ESR REIT）今年第三季的营收达3亿2960万元，同比减少1.5%，净房地产收入同比减少4.2%至2亿3750万元，可派发收入增长1%至1亿3600万元，每单位净资产值（NAV）从去年底的2.55元，减少至2.43元。

信托单位价星期一下挫1.01%至1.97元。

5）Stoneweg欧洲合订信托（Stoneweg Europe Stapled Trust）闭市后宣布，不会在今年11月24日赎回价值1亿元的固定利率次级永久证券。有鉴于此，适用于这批证券的派息率，将于首个重置日进行重置。

派息率将是三个月新元隔夜利率隔夜指数掉期（SORA-OIS）加上发行证券时的最初点差（initial spread）。

管理公司认为，保留资金并维持资产负债表的灵活性，对永久证券持有人及合订证券持有人都有利，直到内部化进程完成并实现效益。

Stoneweg欧洲合订信托单位价格星期一下滑0.96%，报2.06元。