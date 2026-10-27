政府将注资1亿5000万元，启动“材料加速研究与创投启动平台”（Materials Accelerator for Research and Venture Enterprise Launchpad，简称MARVEL-AI），以全面深化人工智能（AI）在实体经济中的应用，以及开发全新的经济增长引擎。

此外，政府也公布“人工智能前锋”（Champions of AI）计划下的首批24家入选企业名单，为这些有意利用AI推动全面业务转型的企业提供量身定制的支持。这些企业包括星展银行、华侨银行、大华银行、凯德投资、新电信、新加坡航空、平价集团和面包物语等。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇（前排左三）于星期二（10月27日）揭幕的“2026年新加坡科技创新周”（SWITCH 2026）上宣布，政府注资1亿5000万元启动MARVEL-AI。（蔡家增摄）

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇于星期二（10月27日）揭幕的“2026年新加坡科技创新周”（SWITCH 2026）上作出上述宣布。

MARVEL-AI平台项目由新加坡科技研究局（A*STAR）牵头，并获得能源贸工部、新加坡企业发展局、经济发展局及国立研究基金会的联合支持。

MARVEL-AI将把先进AI模型与自动运作实验室相结合，建立一个综合平台，由AI模型负责识别有潜力的材料并设计实验方案，随后交由自动化实验室进行快速合成与测试验证。

另外，MARVEL-AI也会直接把科研人员与企业连接起来。包括起步公司和中小企业在内的业界伙伴，都可以使用平台的科研专长、基础设施和验证能力，从而促成行业合作、企业增长并孵化新创投项目。

人工智能前锋计划下的企业，肩负数个使命。首先，它们致力于培养自身团队，在组织内部创造新岗位、重新设计工作职务并提升全员AI技能，确保对人才的投资与技术应用同步推进。

这些企业的贡献不仅限于自身业务，还承诺扶持供应链上的小型供应商及更广泛的商业生态圈伙伴。