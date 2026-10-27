新收购资产加入贡献，吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）今年前九个月的基础可派发收入增长12%至1亿4010万元，并为2026财年的债务于到期前全数再融资。

吉宝基础设施信托星期二（10月27日）开市前发布运营报告说，信托早前脱售资产所得已全数再投资，以提高回报率。

今年前三季，除了环境服务业务的基于资产运营资金（Total Asset FFO）同比下降20.1%之外，能源转型、分销与储存业务都取得超过15%的增长。

由于去年前九个月的可派发收入包括一笔4410万元的脱售盈利，对比之下，今年前三季的可派发收入减少了17%。去年同期若不包括脱售盈利，可派发收入为1亿2480万元，相比下，今年的1亿4010万元高出12%。

信托的账面价值净负债从去年底的38.7%增加至46%，主要是派息和收购后的现金减少所致。利息覆盖率（Interest coverage ratio）从去年底的7.6倍提高至8.2倍。

截至星期二早上10时38分，信托单位价报0.495元，无变动。