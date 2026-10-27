胜科工业（Sembcorp Industries）旗下全资子公司胜科公用事业（Sembcorp Utilities），分别与加拿大大型工程公司AtkinsRéalis以及新科工程（ST Engineering）签署不具约束力的谅解备忘录，加强核能领域的知识交流，并探索潜在合作机会。

胜科工业星期二（10月27日）发文告指出，与AtkinsRéalis的合作将涵盖核能技术、行业发展，以及核能应用涉及的技术、安全、监管、经济和商业考量。双方也将探讨核能领域的进一步合作机会。

至于与新科工程的合作，则主要聚焦核能技术、供应链、国际行业实践，以及人才培训和发展。

胜科工业首席运营官高国森指出：“这些合作关系将有助于积累核能技术及其潜在应用方面的知识，并推动相关能力的建设与发展。”

他也说：“除了近期的一些解决方案，例如我们即将推出的氢能就绪（Hydrogen-ready）的发电厂之外，我们还在助力能源安全与转型，同时为我们的能源业务在未来把握机遇做好布局。”

截至下午2时30分，胜科工业报5.83元，跌0.17%。