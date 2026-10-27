一个人、一台电脑，再加上几名人工智能（AI）助手，就能完成过去需要整个团队才能做的工作？华侨银行（OCBC）举办“一人公司”黑客松（One-Person Company Hackathon），让员工发挥创意，看看AI究竟能帮自己省下多少工夫。

华侨银行这场面向集团3万3000名员工的比赛，上星期四（10月22日）举办总决赛。据了解，这是本地银行业首个类似的黑客松项目，旨在鼓励员工大胆尝试AI技术，把天马行空的想法变成实际可用的工作工具。

所谓“一人公司”，是指创业者利用AI代理（AI agent），独自经营原本需要多人分工的企业。不过，华侨银行的比赛允许最多三人组队参赛，希望让不熟悉AI的员工也敢于尝试。

黑客松在短短数周内收到数千份参赛作品，其中近四分之三来自非科技部门员工，显示AI不再只是程序员的专利。

此外，就连筛选参赛作品的工作，也交给了AI。银行先利用内部开发的AI代理，从数千份作品中筛选出有潜力的创意，再由集团的AI推广人员评估超过400个原型，最终选出10强。

仅加入银行几个月的实习生艾伦（Nevin Allen Marian）是个人组的胜出者。他开发了一个针对客户经理提出的各类需求生成可靠且定制化观察的AI代理。“我必须协调各AI代理之间的工作流程，确保它们各自的任务不会发生冲突，且输出结果均基于客户及市场信号，并经过中小企业实际融资场景的验证。”

华侨银行指出，银行将与新加坡理工大学（SIT）合作，由后者挑选具潜力的参赛原型，交由大学与英伟达（NVIDIA）合作设立的AI科技中心进一步发展，争取把员工的创意转化为银行实际能够采用的工具。