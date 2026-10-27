企业要利用人工智能（AI）获得更实质的收益，除了需要全面审视运营状况和培养员工相关技能，还需要高层管理者的决心和领导力。

多家入选“人工智能前锋”（Champions of AI）计划的企业总裁，都指出他们正积极领导公司的AI转型，协助员工提升AI相关技能。

康福德高集团董事经理兼总裁钟锡坚接受《联合早报》访问时说：“我们很荣幸列入名单中，但AI转型是一个漫长旅程，而现在只是开始，我们将会在各个领域应用AI。”

他举例，公司之前已在伦敦巴士业务中部署AI服务管理软件FlowOS，以提高巴士服务的可靠性。目前公司也在新加坡试行这套软件。

康福德高集团董事经理兼总裁钟锡坚认为，AI转型是一个漫长旅程，公司会继续在各个领域应用AI。（蔡家增摄）

“人工智能前锋”计划是由企发局牵头的国家旗舰AI计划。副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇于星期二（10月27日）在“2026年新加坡科技创新周”（SWITCH 2026）宣布了首批入选这项计划的24家本土企业，并指出政府将支持这些雄心勃勃的企业，通过全公司范围的转型，将AI打造为增长的核心驱动力。

他也强调：“员工必须从一开始就参与这场变革。”

黄一宗：使用AI还需重视使用目的

对此，大华银行集团副主席兼总裁黄一宗受访时说，银行发展重点之一，是确保银行年轻员工掌握AI技能，以维持工作效率。大华银行去年推出AI技能提升与再培训计划，至今已涵盖3万2000名员工。

他还指出，使用AI不应只注重提高效率，还需重视使用目的，并建立客户对科技的信任。“我始终相信，银行业务仍离不开人……我们应思考如何让客户信任这些科技，又应如何服务客户并提高效率？”

新电信总裁袁坤满说，公司一直扮演着AI促进者的角色，像新电信的数码基础设施如数据中心及其图形处理器（GPU）等，让较小规模企业有机会使用AI资源。“因此通过这些数码基础设施，新电信促进了新加坡的AI经济。”

新电信新加坡总裁黄天聪补充说，新电信与新加坡管理学院职业深造学院（SIM Academy） 推出了AI.dea。这个为期八个星期的AI业务转型计划，帮助本地中小企业从AI探索阶段过渡到实际应用阶段。

新电信旗下恩士迅（NCS）的首席执行官刘连万则说，公司提供很多工读课程给大学和理工学院学生，一些学员在实习时被派到新电信工作。“所以这些学员除了可向业界取经，同时能建立他们的前沿部署工程能力。”