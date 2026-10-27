企业治理咨询委员会和新加坡交易所监管公司建议，限制每人最多同时在五家上市实体担任董事，并要求上市公司制定和披露资本管理政策，以加强企业治理、促进长期价值创造，并巩固投资者信心。

企业治理咨询委员会（CGAC）和新交所监管公司（SGX RegCo）星期二（10月27日）公布咨询文件。委员会提出21项建议，涉及《企业治理守则》及实践指引的修订。新交所监管公司也据此提出上市规则修订建议。公众咨询截至2027年1月27日。

《企业治理守则》列明上市公司应遵循的治理原则和做法，并通过实践指引提供落实的建议和例子，上市规则则是公司必须遵守的强制规定。

拟议的最多在五家公司担任董事的规定，涵盖新交所及海外上市实体，以及上市房地产投资信托或商业信托管理公司的董事职务。

委员会指出，设定上限是为了确保董事有足够时间和精力履职。提名委员会须考虑董事的其他工作，评估他们的履职能力。

此外，委员会建议将资本管理披露范围，从股息政策扩大至整体资本管理政策，让投资者了解公司如何在业务再投资、收购、偿债、保留现金及股东回报之间分配资本。

对于这两项建议应列为强制上市规则，还是纳入《企业治理守则》，允许公司采取不同做法但须作出解释 ，委员会仍在征询意见。

在董事会独立性方面，新交所监管公司建议，把现有守则中有关主要委员会独立性的要求，提升为强制上市规则。审计、提名及薪酬委员会须由独立董事担任主席，且独立董事须占成员多数。董事长若不具独立性，公司也须委任首席独立董事。

公司也须更清楚披露董事遴选和提名过程，以及提名委员会是否支持有关委任或续任。若不支持，须解释原因。此外，公司须在年报说明董事是否参加与职责有关的专业进修活动，并介绍有关活动。

其他建议包括强化董事会对战略及长期价值创造的责任，加强关联员工薪酬披露，以及披露新兴风险。实践指引也将进一步说明AI和可持续发展相关风险，包括企业使用AI时须考虑的治理、可靠性和负责任使用等问题。

企业治理咨询委员会和新交所监管公司解释，这些建议考虑了国际发展趋势，以及投资者和上市公司的反馈，与证券市场检讨小组推动本地股市发展的举措相辅相成。

新交所监管公司首席执行官陈文仁说：“要持续推进我国市场的‘释放价值’行动，企业董事会必须作出承诺。拟议的上市规则修订，将为董事会思考领导职责与问责机制提供更明确的框架，从而培育重视董事会治理的文化。”

咨询结束后，委员会将参考公众反馈，向金融管理局及新交所提出最终建议。