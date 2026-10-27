吉宝公司（Keppel Ltd）与资产管理公司阿波罗管理新加坡（Apollo Management Singapore）签署框架协议，将共同探索设立及推出针对亚太企业和资产拥有者的大型私募资本解决方案。

新交所主板挂牌公司吉宝星期二（10月27日）闭市后宣布消息时说，合作将专注于交易规模预计在5亿美元（约6亿4000万新元）及以上的特定项目（或私募基金），以定制化的资本解决方案助力企业实现业务增长、强化资产负债表、优化资本配置，或释放现有资产的价值。

根据吉宝，在亚太地区，随着企业寻求更灵活的融资渠道以支持业务扩张、管理资本结构，并为日益庞大且复杂的投资项目提供资金，市场对私募资本的需求正不断增长。与此同时，机构投资者也在寻求更多途径，以获取差异化的私募市场投资机会和长期收入。

它表示，这次的合作是建立于双方在吉宝岸外基金（Keppel Offshore Fund）的既有合作关系的基础上。这个高质量资本解决方案设立于2026年7月，以便推动吉宝非核心资产组合中部分从已脱售业务遗留下来的钻油台的变现。吉宝是这个基金的普通合伙人。

吉宝基金管理首席执行官兼首席投资官陈华美说：“吉宝岸外基金的成功模式，凸显市场对创新型解决方案的需求。这次签署的框架协议表明，我们有能力把握规模更大、更为复杂的投资机遇。这不仅为吉宝扩大管理基金规模及增加经常性资产管理收入开辟了新途径，同时也助力亚太地区的企业和资产拥有者为业务增长融资、优化资本以及释放价值。”

阿波罗公司合伙人兼全球本金结构化融资业务主管贾姆希德·埃萨尼（Jamshid Ehsani）说：“这个框架凸显了亚洲各地对资本的巨大需求，也体现了两家公司在核心理念上的高度契合。我们将结合各自的专业优势，为企业、机构及投资者提供大规模的定制化资本解决方案。”

这个协议没有任何实质性的约束承诺，预计不会对吉宝的盈利、资产、战略方向或证券产生重大影响。

吉宝公司星期二股价涨0.10%，闭市报10.10元。