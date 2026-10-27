尽管今年亚洲市场的焦点普遍落在台湾和韩国的半导体制造业，新加坡股市却凭借较强的投资韧性脱颖而出。海峡时报指数近年的表现更成功跑赢美国纳斯达克及标普500指数。

摩根资产管理亚太区首席市场策略师许长泰周二（10月27日）在接受《联合早报》专访时指出，虽然今年亚洲市场的聚光灯普遍聚焦于台湾与韩国的半导体制造，但新加坡市场展现出了极高的投资竞争力与韧性。

新加坡核心投资优势体现在三方面

今年以来，新加坡海峡时报指数表现抢眼，年内走势成功跑赢美国纳斯达克及标普500指数。

许长泰指出，新加坡的核心投资优势主要体现在三大方面：金融板块盈利强劲、间接分享人工智能（AI）基建红利，以及出色的防御抗跌性。

他指出，新加坡本土拥有盈利能力出色的巨头金融机构，当前的宏观利率环境对银行体系整体维持高度有利。

据许长泰观察，尽管新加坡较少直接涉足人工智能底层硬件制造，但依托新加坡本地以及邻近柔佛新山密集建设的算力中心与数据中心网络，众多新加坡本土企业正在持续享受行业发展红利。

他认为，新加坡企业展现出扎实的净利润率与高股本回报率。一旦市场对AI供应链及商业变现产生估值修正与回撤，新加坡股市具备显著的抗跌属性，能有效起到组合对冲与风险分散的作用。

许长泰建议，新加坡投资者在坐拥本地稳健红利资产的同时，可适当放眼海外，如直接受益于AI周期的韩国及台湾市场，以此实现“立足本地防御、外拓成长机遇”的资产配置双赢格局。

新加坡投资者 身在福中要知福

他说：“如果是新加坡的投资者，我会说你们是身在福中要知福。但同一时间，也需要去多留意海外市场，因为海外有很多好的公司。 ”

谈及人工智能行业的长远走势与汰弱留强时，许长泰特别指出，AI企业必须能够成为融入大众日常生活的“动词”，例如人们把搜索称为“Google一下”、或近期的“ChatGPT一下”。

只有产品与服务深入成为不可或缺的日常行为，未来才能够持续留存并在股票回报上取得出色表现。

许长泰指出，随着科技周期演进，无法有效实现商业变现或缺乏竞争优势的模型开发商，将面临被淘汰或取代的风险。这也是摩根资产管理在配置科技资产时，强调主动管理与精选个股的原因。

他说：“能够留下来的公司，我常说是那些名字已经变成动词的公司。有些公司的App已成为我们生活的一部分，甚至成了我们日常行为的代名词。如果这些公司能够做到这一点，它的股票表现和投资回报自然也会很好。 ”

谈及宏观汇率政策与区域资金流动，许长泰分析，美元走强对多数亚洲经济体带来的压力仍相对可控。亚洲各国央行调整政策，主要是为了应对国内通胀与经济降温，而非被动干预汇率。