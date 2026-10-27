UI宝德房地产投资信托（UI Boustead REIT）公布今年上市以来首份财报，可派发收入达5090万元，每单位派息（DPU）3.71分，比招股书中预测的3.68分高出约0.8%。

信托管理公司星期二（10月27日）闭市后发布去年7月3日至今年9月30日的业绩时说，派息将在12月7日支付给单位持有人，股权登记日（record date）为11月4日。

截至今年9月底，信托的净房地产收入达5450万元，低于原先预测的5550万元，主要因为出租率低于预期，以及日元兑新元汇率疲软。

信托管理公司总裁陈淑铃指出，尽管面临严峻的经济逆风、汇率和利率波动，信托仍交出首份稳健的业绩。这彰显信托多元化投资组合的韧性，管理公司积极进行资本管理也发挥了作用。

她说，通过与保荐机构在新加坡和日本的两个共同发展项目，有效落实差异化的投资策略，让信托在降低风险的前提下，取得更高的投资回报。

截至9月底，信托投资组合的已承诺出租率为97.3%，其中日本投资组合的承诺租用率维持在100%。约1万3000平方英尺的租约在2027财年第二季完成续约，租金维持不变。

至于新加坡资产组合出租率为95.8%，按季下跌1.2个百分点，主要是物流领域的出租率下降所致。投资组合的租金续约涨幅为5.1%，其中物流领域表现较强，租金涨幅约为9.2%。

9月底，信托总负债率为35.8%，债务的加权平均综合成本为每年2.5%，与上一季度持平。信托约68%的债务采用固定利率。

展望接下来，管理公司表明，新加坡物流、高规格工业和一般工业领域的供需状况保持良好，有助整体业绩保持稳定。

不过，宏观经济的不确定性可能抑制商业空间需求，并对租金增长带来压力。管理公司认为，中期内新供应量有限，预计有助控制空置风险。

在日本，尽管劳动力市场趋紧，但日本国内需求保持稳定、工资持续增长的同时，商业投资也在不断增加。信托位于大阪都市圈和东京的物流及商业空间资产仍有需求。

UI宝德房地产信托单位价格星期二持平于0.78元，低于0.88元的发售价。