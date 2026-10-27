新科工程（ST Engineering）第三季取得56亿元新合同，使今年首九个月新合同总计达132亿元。

这家新交所主板挂牌公司星期二（10月27日）发布消息时透露，第三季的强劲表现得益于三大业务的全面斩获。其中，商业宇航业务获得14亿元新合同；国防与公共安全业务获得18亿元新合同；城市解决方案与卫星通信业务则获得24亿元新合同。

集团今年首九个月的132亿元新合同，并不包括来自美国新泽西高速公路管理局（New Jersey Turnpike Authority）的13亿美元（约17亿新元）合同，但这个13亿美元合同包括在集团的订单簿。

新科工程第三季商业宇航业务的14亿元新合同，来自维护、修理和翻修（MRO）业务和航空结构与机载系统业务（Aerostructures & Systems），得益于市场对集团的宇航生命周期解决方案的持续需求。

国防与公共安全业务第三季的18亿元新合同，得益于市场对新科工程的国防系统、关键任务数码解决方案及网络安全产品与服务的强劲需求。

城市解决方案与卫星通信业务第三季的24亿元新合同，反映全球市场对新科工程的轨道交通、电子道路收费、智慧基础设施以及卫星通信解决方案有着强劲的需求。

新科工程指出，预计这些合同不会对集团现财年的每股净有形资产值及每股盈利产生任何重大影响。

新科工程星期二股价下跌0.20%，闭市报10.16元。