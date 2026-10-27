物联网与数据通讯产品制造业者快捷达环球（Aztech Global）第三季净利同比下跌39.8%至650万元，但比第二季的540万元增加20.4%，因息税折摊前盈利（EBITDA）较高和有效税率下降。集团第三季营收同比下跌39.8%至8040万元。

这家新交所主板挂牌公司星期二（10月27日）闭市后发布季度业务报告时说，受竞争加剧影响，来自现有客户的销售量减少，导致营收同比下降。净利率保持在8.1%的水平。

快捷达环球指出，2026财年首九个月净利同比下跌40.9%至1590万元，主要归因于营收减少、研发成本上升、利率下调导致利息收入减少，以及人民币走强带来的汇兑损失。

集团首九个月营收同比下跌27.3%至2亿3180万元，因为竞争加剧导致来自现有客户的销售量下降。这期间的营收，74.5%来自北美（一年前同期为72.6%），18.3%来自欧洲（21.2%），1.0%来自新加坡（1.0%），6.2%来自其他地区（5.2%）。

管理层透露，集团持续专注于争取新客户并扩大营收规模。若无不可预见的情况，集团预计在2026财年将继续取得盈利。

快捷达环球星期二股价收平于0.41元，接近历史最低，从4月底的今年高峰已下跌超过60%。