密集的企业财报和美国中期选举的选情，预料将在本星期考验股市投资者。此前，人工智能（AI）相关股票接连受挫，市场对AI投资回报和融资情况的疑虑升温。

早前，谷歌母公司Alphabet和亚马逊的业绩不如预期引发市场担忧。由于科技和AI相关股走弱，拖累美国华尔街股指走低。标普500指数上星期五（10月30日）下跌1.8%，纳斯达克指数则下跌2.9%。

亚太股市方面，日本和韩国股指期货星期一（11月2日）走低，澳大利亚股市开市时也下跌。

美国中期选举星期二（11月3日）举行，结果可能影响AI监管和数据中心建设的政策前景。民主党普遍被看好能夺回众议院控制权，但参议院选情仍较胶着。投资者也关注得克萨斯州等地的州和地方选举，评估相关结构对数据中心扩建的影响。

新加坡海峡时报指数上星期五闭市时下跌19.29点或0.36%，收报5376.74点。

以下是星期一可关注股票：

1）多家因可能涉嫌跨境烟霾事件而被我国政府召见的农业和种植公司继续披露相关进展。丰益国际（Wilmar International）在过去的星期六（10月31日）突然改口，承认它与六家被国家环境局点名的印度尼西亚公司存在业务往来。

布米达马农业（Bumitama Agri）、肯卡纳农业（Kencana Agri）和陈顺风资源（TSH Resources）则宣布，将遵从政府要求自费聘请调查小组。

丰益国际上星期五闭市时报3.01元，跌3.22%；布米达马农业报1.52元，跌5%；肯卡纳农业报0.48元，未变动；陈顺风资源报0.365元，未变动。

2）由于金融市场波动影响投资估值，加上部分出售印尼公司股权带来的一次过损失，华侨银行（OCBC）旗下保险公司大东方控股（Great Eastern）截至今年9月底的2026财年第三季净利同比下跌72%，为1亿零290万元；新业务加权总保费（weighted new business premiums）同比略减3%，为3亿6240万元。

大东方控股上星期五闭市时报19.11元，跌幅1.19%。

3）英利英国房地产信托（Elite UK REIT）开市前宣布，今年首九个月的可派发收入同比增长4.8%，达1556万英镑（约2663万新元）；营收同比增长0.7%，达2854万英镑；核心净房地产收入则增长5.2%。

信托上星期五闭市报0.30英镑，未变动。

4）蔚来（Nio）电动车星期天（11月1日）更新业务报告，10月共交付车辆3万4246台，今年前10个月累计交付量同比增长38.5%，达到33万4547台。蔚来股价上星期五收于3.28美元，上涨0.3%。

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