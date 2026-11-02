受出售印尼子公司股权影响 大东方控股第三季净利跌72%
大东方控股说，第三季净利同比下降，主要反映金融市场波动对投资估值带来的负面影响，以及印尼子公司为符合监管要求把部分股权出售给印尼华侨银行而产生的一次过损失。 （档案照片）
金融市场波动影响投资估值，加上部分出售印度尼西亚公司股权带来的一次过损失，华侨银行（OCBC）旗下保险公司大东方控股（Great Eastern）截至今年9月底的2026财年第三季净利同比下跌72%，为1亿零290万元。
大东方控股星期一（11月2日）开市前公布的最新业绩报告显示，这季度的新业务加权总保费（weighted new business premiums）同比略减3%，为3亿6240万元；衡量新销售长期盈利能力的新业务内含价值（new business embedded value）为2亿零820万元，增加14%。
集团首九个月的净利则略跌1%，为9亿5240万元；新业务加权总保费和新业务内含价值分别增长9%和23%。
集团说，第三季净利同比下降，主要反映金融市场波动对投资估值带来的负面影响，以及印尼子公司为符合监管要求，把部分股权出售给印尼华侨银行（OCBC Indonesia）而产生的一次过损失。
展望未来，受地缘政治不确定性和通胀压力的影响，集团预计短期至中期内投资环境仍将充满挑战。“尽管金融市场波动可能导致账面业绩出现短期起伏，但集团的投资组合依然稳健，业务基本面保持强劲，核心保险业务持续展现出韧性增长。”
大东方控股上星期五（10月30日）闭市时报19.11元，跌幅1.19%。