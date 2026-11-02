金融市场波动影响投资估值，加上部分出售印度尼西亚公司股权带来的一次过损失，华侨银行（OCBC）旗下保险公司大东方控股（Great Eastern）截至今年9月底的2026财年第三季净利同比下跌72%，为1亿零290万元。

大东方控股星期一（11月2日）开市前公布的最新业绩报告显示，这季度的新业务加权总保费（weighted new business premiums）同比略减3%，为3亿6240万元；衡量新销售长期盈利能力的新业务内含价值（new business embedded value）为2亿零820万元，增加14%。

集团首九个月的净利则略跌1%，为9亿5240万元；新业务加权总保费和新业务内含价值分别增长9%和23%。

集团说，第三季净利同比下降，主要反映金融市场波动对投资估值带来的负面影响，以及印尼子公司为符合监管要求，把部分股权出售给印尼华侨银行（OCBC Indonesia）而产生的一次过损失。

展望未来，受地缘政治不确定性和通胀压力的影响，集团预计短期至中期内投资环境仍将充满挑战。“尽管金融市场波动可能导致账面业绩出现短期起伏，但集团的投资组合依然稳健，业务基本面保持强劲，核心保险业务持续展现出韧性增长。”

大东方控股上星期五（10月30日）闭市时报19.11元，跌幅1.19%。