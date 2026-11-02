券商因昇菘集团（Sheng Siong）盈利前景不明朗而下调目标价，导致昇菘集团股价星期一（11月2日）早上开盘后直线下滑，跌幅超过7%。

辉立证券（Phillip Securities）研究主管周冠龙在星期一发布的最新研究报告指出，员工成本增速高于收入增速。另外，电力成本也可能在2027财年续约后上升一倍，会导致集团盈利下滑一两个百分点。虽然集团积极开设新店，但仍未确定。

他对昇菘维持“中立”评级，但把目标价从3.31元下调至2.75元。

星展研究也对昇菘集团的未来盈利持保守看法。报告说，集团在2026财年第四季的增速料会因为一家门店在9月关闭而放缓。

虽然明年政府可能发放的新一批社理会邻里购物券，有助于推动销售额上涨，但电费和人力成本上升可能影响集团利润。

星展维持“持守”评级和3元的目标价。

集团上个星期发布2026财年第三季业绩时指出，地缘政治紧张、全球贸易和供应链受阻、能源价格波动等外部风险，可能影响食品供应和采购成本。消费者可能因为物价高企而对价格更加敏感。

加上杂货零售市场竞争激烈，若集团持续进行促销，可能对营收和盈利率造成压力。

尽管集团第三季净利同比上扬1.8%至4460万元，但仍无法缓解投资者对集团盈利前景的担忧。

截至星期一早上10时20分，昇菘集团股价下滑7.49%至2.47元，约509万股转手。