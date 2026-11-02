吉宝有限公司（Keppel Ltd）旗下全资子公司Rigco Holding出租给阿拉伯钻井公司（Arabian Drilling Company）的升降式钻油台合约将延长约五年。延长后的合约价值约5100万美元（约6500万新元）。

吉宝星期一（11月2日）发表文告宣布，这座AD110升降式钻油台（jackup rig）在2022年以光船包租（bareboat charter）的方式出租给阿拉伯钻井公司，如今合约将从2026年延长至2030年。

这座钻油台目前在沙特阿拉伯供阿拉伯钻井公司的客户使用。

由于市场对现代化钻井设备的需求日益增长，加上目前正在建造的新增平台供应有限，因此这座钻油台至今的使用率和每日费用都保持强劲。

这座钻油台是吉宝今年7月宣布通过吉宝岸外基金（Keppel Offshore Fund）脱售最多10座遗留钻油台计划的一部分。其中六座仍在运作，而AD110钻油台是其中之一。

截至星期一早上11时，吉宝有限公司股价0.3%至10.06元。