在银行业绩报告即将出炉前投资者采取谨慎态度，三大本地银行股价受压，导致银行股权重偏高的新加坡海峡时报指数星期一（11月2日）表现落后区域股市，全天挫跌1.36%或72.91点，闭市报5303.83点，早盘一度跌至5262.85点，收盘成功守在5300点之上。

新加坡股市星期一整体交易量降至9亿3586万股，交易总额增至23亿9000万元；276只股上升，310只股下跌。30只海指成份股当中，10只股价上升，八只持平，12只下跌。

华侨银行星期一股价下跌3.31%，闭市报28.32元，是跌幅最大的海指成份股；星展集团控股股价跌1.94%，闭市报71.71元；大华银行跌1.72%，闭市报40.66元。

怡和控股（Jardine Matheson）星期一股价涨2.10%，闭市报58.88美元，是涨幅最大的海指成份股。

另一方面，科技股经历上周抛压后星期一获得趁低吸购支持，这促使韩国股市星期一（11月2日）回弹领涨，其他科技股权重较高的亚太股市指数也因此相对稳定，东京和台湾股市分别小幅下跌。

截至星期一下午约6时，MSCI亚太指数小跌0.20%。布伦特原油期货价格大跌4.40%，达到每桶108.44美元，国际金价在每安士3900美元以下波动。首尔股市上涨2.24%，上海和深圳股市分别上涨1.08%和1.94%，香港股市也上涨0.42%。台湾和东京股市则下跌0.65%和0.33%。东南亚股市多数下跌。

新加坡辉立证券股票经纪张爵兴接受《联合早报》访问时说：“市场在10月份结束时表现并不理想，但11月的开局却相当有意思！星期一大多数亚洲股市表现尚可，唯独新加坡市场的行情似乎相反。”

他指出，科技股在近期遭遇抛售之后，本周初出现了一些“逢低吸纳”的动作，韩国市场似乎从中受益。这或许表明投资者对人工智能（AI）的热情依然不减，只是在估值问题上变得更加谨慎，同时也开始关注巨额的人工智能投入能否真正转化为实际盈利。

中国市场也出现不错的反弹，因市场预期未来有更多政策支持。但他认为，中国的经济复苏仍不均衡，投资者可能还在等待更实质性的改善。投资者关注中国全国人大常委会本周召开的会议，若中国政府释放出加大力度支持经济复苏的信号，市场自然会表示欢迎。不过，投资者的要求也已变得更高，关键不在于是否出台政策措施，而在于这些措施能否真正提振信心并推动经济增长。

新加坡凯基证券分析师张庭硕则表明，从整个区域来看，市场风险偏好的回升呈现出“选择性”特征，而非全面反弹。韩国股市表现强劲，这似乎得益于投资者在科技板块近期回调后，重新对半导体行业巨头（尤其是三星电子和SK海力士）产生浓厚兴趣。中国股市则受到政策预期支撑，市场期待后续出台更多稳定经济和资本市场的政策措施。然而，对人工智能领域高额资本支出及商业化变现速度的担忧，持续压制着科技股的估值，这也导致亚洲各市场表现的分化。

至于新加坡，张爵兴透露，海指高度依赖本地的三大银行股，一旦这些银行股面对抛压，像星期一的情况，三大银行股价全线下跌，海指自然会受到冲击。星展集团控股是星期一跌幅较大的股票之一，这无疑加剧了海指的下行压力。不过，海指自9月的高点以来已经出现了相当明显的调整。经历令人失望的10月之后，投资者变得更加谨慎也是情理之中，尤其是考虑到本地三大银行即将在本周陆续公布财报。它们的净利息收益率（NIM）、盈利前景和股息水平至关重要。如果这些银行能带来一些积极的惊喜，或许有助于提振市场信心。

张爵兴说：“我个人认为，投资者依然愿意承担风险，但他们已变得更加挑剔。市场固然仍青睐‘好故事’，但如今，它更看重是否有扎实的数据（估值）作为支撑！”

张庭硕指出，新加坡股市星期一的表现逊于区域内其他市场，这主要归因于银行股持续面对抛售压力，以及投资者在即将到来的财报季前采取了更为谨慎的布局。鉴于三家本地银行在海指中占有较大权重，这些股票的疲软表现对大盘产生了不成比例的负面影响。此外，由于市场担忧融资成本、净利息收益率以及盈利增长的可持续性，投资者正在重新评估银行股的估值。在此之前，新加坡股市刚刚经历了艰难的10月。随着投资者在前期上涨后获利了结，在10月跌幅超过5%。

不过，那些具备结构性增长驱动力且盈利可见度高的公司依然受看好。例如柏能集团（PC Partner）、CSE环球（CSE Global），以及胡金标控股（OKP Holdings）。他认为，这些公司各自特有的增长催化剂，有助于它们在市场整体波动中实现突出的表现。

后市前景方面，张庭硕说：“随着投资者密切关注企业财报、即将到来的美国中期选举，以及美联储利率路径的不确定性，预计区域市场仍将保持波动。我们认为，企业实际盈利表现及未来业绩指引，对于决定市场走向将变得愈发重要，尤其是在投资者对估值水平及企业增长可持续性愈发挑剔的背景下，这一点尤为关键。”

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