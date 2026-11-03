福布斯公布亚洲女商业领袖榜单，20名来自亚太地区的杰出女性商业领袖入选。友邦保险新加坡首席执行官黄仕洁（57岁）作为新加坡代表首次登榜，也是唯一一名来自新加坡的女商业领袖。

财经杂志《福布斯亚洲》（Forbes Asia）星期二（11月3日）公布2026年“最具影响力的亚洲商界女性”（Asia’s Power Businesswomen）榜单。今年登榜的20位亚洲女商业领袖都是首次入榜。

黄仕洁在2020年疫情最为严峻之际，出任友邦保险新加坡首名女性首席执行官。此前，她作为首席业务分销总监及伙伴分销总监深耕长达七年，主导推动了新业务的持续增长。

友邦保险新加坡目前为超过100万名保单持有人及逾130万名企业雇员提供保障，截至2025年底，总资产达643亿新元，同比增长10%；2025年新业务价值同比增长14%至5亿3000万美元（约6亿8000万新元），税后营运溢利达7亿2100万美元。

黄仕洁在2013年加入友邦前曾任职职总英康（NTUC Income，现为Income Insurance）。近年来，她主导设立服务高净值客群的财富中心，推出AIA+移动超级应用，并携手新加坡航空学院对员工展开服务培训。

黄仕洁在给《福布斯亚洲》的邮件指出：“新加坡保险市场的竞争十分激烈，客户对便捷、个性化及无缝衔接的服务体验有着更高的期待。”

除黄仕洁外，多名华人女性商业领袖凭借在硬件制造、高新科技、跨国零售与大型基建等领域的优异表现强势入榜，包括广东鼎泰高科董事长王馨、台湾佳必琪国际股份有限公司（JPC Connectivity）创始人为张舒眉、香港屈臣氏集团首席执行官倪文玲、香港机场管理局行政总裁张李佳蕙，以及沐曦集成电路（MetaX Integrated Circuits）联合创始人彭莉。