新翔集团（SATS）承包商与分包商涉及违规调派外籍员工，包括本应从事专业、管理等工作的持就业准证者被发现在樟宜机场搬运行李，公司股价星期二（11月3日）下跌。

截至星期二下午1时30分，新翔集团股价报3.57元，跌幅2.46%，在海指成份股中领跌。

人力部是在星期一（2日）发文告说，当局在樟宜机场进行检查时发现持就业准证（Employment Pass，简称EP）者被安排负责行李搬运的工作。

初步调查显示，当局收到的有关这些员工的薪金与职位申报有假。另有一些持其他工作证件的外籍员工也被发现从事与申报职位不符的行李搬运工作。

目前已发现约270名外籍员工的工作安排可能与工作证件规定不符。这些员工受雇于新翔集团的承包商与分包商。

新翔集团随后发文告回应说，集团对于未能履行合约规定及义务，并被评估为不符合相关法律要求的承包商已立即采取行动。集团也扩大审查范围，检查其他合作承包商的工作安排，并将内部审计发现涉及的承包商及员工名单交给人力部。

另有消息指出，新翔集团因为这事件须临时重新调配部分员工，并指派其他员工承担额外职责，包括要求原本属于非运营部门的员工自愿承担行李搬运服务的工作。