市场对人工智能（AI）巨额支出的疑虑升温之际，星期二（11月3日）亚太股市午盘普遍下跌，新加坡也无法幸免。

截至星期二下午2时，新加坡海峡时报指数下滑0.66%或35.17点，报5269.05点。有14只海指成份股挫跌，其中新翔集团（SATS）遭遇最大卖压，下滑2.46%至3.57元。

12只海指成份股走高，当中怡和控股（JMH）最受追捧，上扬2.12%至60.13美元。

本地三大银行股均难逃卖压，华侨银行（OCBC）跌1.34%；星展集团控股（DBS）、大华银行（UOB）则分别下滑1.27%和0.89%。

纵观亚太股市，首尔股市跌幅最大，达3.62%。韩国晶片双雄SK海力士、三星电子分别下滑超过5%以及4%。其次是台湾股市，下滑3.59%，晶圆代工龙头台积电（TSMC）挫跌1.50%。

目前全球均蔓延着“AI怀疑论”，市场愈发担忧科技巨头对于AI的资本支出，无法换来相应的回报。

甲骨文（Oracle）的筹资计划、AI公司Anthropic的首次公开售股（IPO）文件，进一步引发投资者对科技股估值和相关领域追求增长所需成本的担忧。