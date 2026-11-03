新航工程（SIA Engineering）第二季净利同比增长3%，半年净利则同比下滑1.7%。公司董事会建议派发每股2.5分的中期股息。

公司星期二（11月3日）公布的2026至2027财年第二季和上半年业绩报告显示，截至9月底，第二季净利同比增长3%至4160万元，营收却下滑10.7%至3亿3100万元。

营收下降主要是因为分包服务收入下滑，加上受到去年的一笔一次性减值准备金的影响。

联号公司及合资公司的占股盈利下滑，也影响了整体公司表现，同比下跌2.4%至3270万元。

第二季每股盈利为3.72分，同比增加3%；截至9月底的每股净资产值为154.4分。

若以上半年表现来看，净利较上财年滑落1.7%至8190万元。

营收也不理想，下滑9.7%至6亿5860万元。这是因为材料收入下降，同时材料成本也相应减少。若剔除材料因素，营收则同比增长1.6%。

公司开支下降速度加快，同比下跌11.6%至6亿3290万元。这有赖于材料及维修成本下跌，而且少了上财年的一次性减值准备金。

营业利润得益于稳健的维护、维修与翻修（MRO）需求，以及起步子公司培育期亏损的收窄，同比增加近一倍至2570万元。

公司指出，尽管中东冲突推高能源与运费成本，而且某些飞机配件的供应链瓶颈仍未缓解，但公司仍致力于提升生产效率、加强运营韧力、严格控制成本，并保持运作灵活以把握市场机遇。

公司对亚太区的MRO市场依旧有信心，未来将继续拓展区域业务、扩充产能、提升对新一代机型的维修能力，并巩固核心运营实力。

新航工程股价星期二下跌1.34%，报2.94元。