在电气化解决方案的强劲需求带动下，CSE环球（CSE Global）今年第三季获得4亿3490万元的新订单，同比增加近两倍。这也促使公司截至第三季的订单簿达7亿2850万元。

全球系统集成商CSE环球星期二（11月3日）在股市闭市后公布第三季业务报告。在电气化业务的订单从去年的3090万元，增加至3亿2030万元，猛增937%的带动下，第三季新收订单额达4亿3490万元，增长了198%。

若以今年首九个月来看，电气化业务的新订单增长了76.5%至9亿零510万元。

电气化业务的新订单，约占第三季新订单总额的73.6%。其中两个较为重要的合同来自美国，总额达2亿5480万元。公司将根据合同，负责配电中心的设计和制造，以及为夏延市电力枢纽项目（Cheyenne Power Hub）和液化天然气市场，整合复杂的电气和控制系统与设备。项目计划于2026年至2028年间实施。

除了电气化业务第三季取得增长之外，公司的自动化业务也取得同比28.1%的增长，新订单达5130万元。不过，以前三季的订单额来看，自动化业务新订单则减少17%。

公司的通信业务第三季的表现较逊色，新订单同比减少15.8%，仅达6330万元。前九个月的新订单则比去年同期稍微增加3.7%。

截至9月底，CSE环球的订单簿达7亿2850万元，比去年同期增长55.8%。

CSE环球的股价星期二收高0.55%，闭市报0.915元。