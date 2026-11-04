由于拨出的准备金回归正常水平，大华银行第三季净利同比增长约182%，由去年同期的4亿4300万元增至12亿5000万元，但低于彭博社调查的六名分析师所预测的13亿8000万元。

大华银行星期三（11月4日）开市前公布2026年第三季业绩。

第三季净利息收入同比微增1%至23亿元，主要得益于贷款增长，使集团在利率走低、息差收窄的环境下仍具韧性。

财富管理、银行卡及贷款相关业务强劲增长，推动净收费收入同比增加19%，至7亿3300万元。

其他非利息收入则因交易及投资收入减少，同比下降29%至3亿7000万元。

截至9月底，集团的不良贷款率为1.5%，环比和同比均下降0.1个百分点。集团第三季拨出的准备金从去年同期的较高水平回归至2亿5800万元，而去年第三季准备金达13亿6100万元，其中包括额外拨出的6亿1500万元预防性一般准备金。

环比来看，第三季净利减少15%，主要因为上一季确认资产脱售收益，而本季没有这项收益。

净利息收入环比持平，主要是由于贷款增长3%，抵消资金成本上升导致净息差收窄6个基点至1.68%的影响。

此外，贷款相关业务活动强劲，加上财富管理业务持续增长，推动收费收入环比增加10%。

今年首九个月，集团净利同比增长27%至41亿6500万元，主要是由于去年同期拨出较多准备金。

首九个月净利息收入同比减少2%至69亿元，主要是由于利率走低导致资产收益率回落，净息差收窄16个基点至1.75%。

净收费收入同比增长5%，达到20亿3500万元，主要受财富管理业务推动，抵消投资银行收费收入下滑的影响。

大华银行股价星期二（3日）闭市报40.46元，跌0.49%。