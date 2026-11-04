大华银行（UOB）指出，集团在大中华区的不良贷款回收速度比预期缓慢，但当地资产素质已出现复苏迹象。集团将继续积极管理相关贷款组合，预计不良贷款规模会逐步下降，不过这仍要一段时间。

大华银行集团首席财务官梁永祈星期三（11月4日）在第三季业绩说明会上回答《联合早报》提问时说，相较于美国市场，大中华区不良贷款的回收进展较缓慢。

他说：“我们确实看到大中华区资产素质问题有所改善，但复苏速度比美国贷款组合慢。我们打算积极管理这些贷款，预计不良贷款规模会逐步下降，但这需要一些时间。”

据大华银行公布的第三季业绩，截至9月底的大中华区不良贷款率（Non-Performing Loan Ratio）从上一季的4.8%，升至5%，高于一年前的3.1%；当地不良资产拨备覆盖率（Non-Performing Asset Coverage）则从上一季的42%降至40%。

对银行而言，不良贷款率升高，意味着出现还款问题的贷款占比越大。覆盖率下降，则意味着相对于不良资产规模，银行所持有的拨备缓冲有所减少。

大华银行曾在去年第三季，因应香港和美国资产存在的一些问题，额外拨出高达6亿元的准备金（provision），致使它当时的净利同比下滑72%至4亿元。

大中华区第三季不良资产总额为24亿5600万元，高于一年前的15亿零900万元，也较前一季的23亿3500万元继续增加。梁永祈指出，集团此前已把美国和大中华区列为需要重点关注的市场。泰国市场也曾面对一些问题，但相关风险已消退。

投资银行杰富瑞（Jefferies）分析师谢碧华和洪伟涵指出，随着不良贷款持续增加、拨备覆盖率下降，如果大华银行在第四季新增不良资产仍维持高位，而问题贷款的回收和处置进展缓慢，资产素质可能成为市场更大的关注焦点。

为控制风险，大华银行正持续调整贷款组合，降低房地产及酒店业的贷款比重。梁永祈指出，一些非房地产领域扩展业务，例如数码基础设施和能源行业，都是增长较快的领域。

不过从集团整体来看，大华银行第三季整体不良贷款率为1.5%，较上一季的1.6%有所改善。

截至星期三上午11时30分，大华银行股价报37.81元，跌幅6.55%，是海峡时报指数成份股中跌幅最大的。