新加坡三大银行第三季业绩前景引发市场担忧，加上债券收益率上升，可能冲击银行盈利和资本水平。分析师认为，新加坡银行股短期仍面临下行压力，市场抛售潮可能尚未结束。

大华银行（UOB）星期三（11月4日）公布的第三季净利低于市场预期，进一步加深了投资者对银行盈利前景的担忧。海峡时报指数目前较9月高峰回落10%，触及市场通常用来界定技术性回调的门槛。

大华银行开市前公布业绩。银行截至9月底的第三季净利为12亿5000万元，环比下跌15%，也比彭博社汇总的市场预测13亿8000万元低约9%。

银行第三季净利息收益率（Net Interest Margin，简称NIM）环比下降六个基点至1.68%，主要因为存款成本上升。交易和投资收入则同比减少33%。

麦格理资本（Macquarie Capital）亚细安股票研究主管贾登（Jayden Vantarakis）指出，净利息收益率环比下降六个基点，以及净利息收入低于预期，是业绩中的不足之处。这个交易收入表现也偏弱，尽管客户相关交易活动保持强劲。

CMC Markets新加坡销售总监肖亘宇指出，相比交易收入下跌，净利息收益率持续收窄是更值得关注的课题，因为融资成本上升，对银行盈利的影响可能持续更长时间。

另两家本地银行，即星展集团和华侨银行，分别将在星期四（5日）和星期五（6日）公布第三季业绩，分析师将重点关注两家银行的净利息收益率表现。

老虎证券市场策略师黄佳仁认为，虽然外围环境复杂，隔夜华尔街科技股表现疲弱、美国与伊朗紧张局势，以及美国中期选举结果带来不确定性，但区域股市表现不一，显示新加坡股市的疲弱并非单纯由全球避险情绪造成，银行业本身的盈利忧虑也是重要因素。

“持续的抛售可能反映投资者越来越担心，银行第三季业绩将不如预期。”

肖亘宇指出，若星展和华侨银行的净利息收益率能够保持稳定，便可能意味着大华银行面对的利润率压力较具个别性，而非整个银行业的共同问题。两家银行此前也在净利息收入下降的情况下，展现出较强的非利息收入增长能力。

不过，他认为投资者已为这些业务优势支付了较高的估值。

以星展为例，其股价净值比（Price-to-Book Ratio）约为三倍，高于盈利回报水平相近、股价净值比约2.5倍的摩根大通（JPMorgan）。“这样的估值溢价，必须在每个季度都得到业绩支持。”

截至星期三下午3时30分，大华银行跌幅收窄，跌4.82%，报38.51元；星展集团跌0.47%，报70.55元；华侨银行跌0.36%，报27.81元。