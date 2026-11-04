在零售业务带动下，高档钟表零售与批发商高登控股（Cortina Holdings）截至9月底上半年净利同比增加5%至3200万元，营收同比增加4%至4亿8940万元。虽然商业环境充满挑战，管理层预计，公司今后一年将保持盈利。

这家新加坡交易所主板挂牌公司是在星期三（11月4日）闭市后发布业绩。根据业绩报告，它的零售业务上半年同比增长7.4％至4亿6500万元。此外，新加坡业务上半年营收同比表现最强劲，增长约14％至2亿1770万元。

集团上半年每股盈利19.3分，高于一年前同期的18.4分，与此同时，每股净资产值从2.878元增至2.887元。

业绩报告显示，公司以约5511万元内部资金，于10月2日在场外完成平等获取股票回购要约（Equal Access Share Buy-Back），总共回购约1325万股。若不包括这批回购入库存的股票，集团上半年每股盈利21.0分，每股净资产值3.138元。

董事会建议在11月27日派发每股现金5.0分的中期股息，股票资产截止日期是11月18日。公司去年同期并没派发股息。

管理层说，受全球经济波动及地缘政治不确定性的影响，商业环境依然充满挑战。但集团坚信，在未来一年里，公司定能克服不利因素，保持盈利。

高登控股星期三股价收平于4.00元，过去半年来它股价上涨约16%。