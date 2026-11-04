国浩房地产（GuocoLand）星期三（11月4日）宣布，公司已就投标柏拉雅通道（Berlayar Drive）政府售地地段，与关联公司丰隆集团（Hong Leong Group）签署组建联营公司和项目管理与服务协议。有关交易使国浩房地产在2027财年与丰隆集团旗下实体的关联人士交易总额，超过集团截至今年6月30日最新审计有形资产净值的3%。

根据上市条例，在同一个财政年里，只要与同一个关联人士的交易总值达到最新审计有形资产净值的3%，就必须对最新交易和所有未来交易立即做出披露。

集团最新经审计有形资产净值总额的3%为1亿3220万元，在计入签署的协议的金额后，集团在2027财政年与新加坡丰隆集团旗下实体进行的关联人士交易总额为1亿6880万元，其中6980万元来自此前已公布、并获新加坡交易所上市条例豁免的合资项目。

截至目前，国浩房地产在2027财年与关联人士的交易总额已达1亿8120万元。

新加坡丰隆集团是丰隆投资控股（Hong Leong Investment Holdings）的子公司，也是国浩房地产的控股股东。丰隆集团旗下的实业包括Intrepid Investments，是丰隆控股的全资子公司，也是丰隆投资控股的子公司，因此被定性为国浩房地产的关联人士。

国浩房地产今年8月7日与Intrepid Investments组成联营公司，共同购买、发展与管理柏拉雅通道地段。 双方在联营公司的持股比例分别为40%和60%。

截至目前，上述合资企业在2027财年的应占交易总价值为8300万元。

国浩房地产的股价星期三闭市维持在2.03元，无变动。