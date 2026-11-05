美国民主党在中期选举中取得压倒性胜利，夺得国会参众两院的控制权。市场预期，持续数月的美伊冲突可能提早结束，推动国际油价下跌，并带动美股上涨。

美国标普500指数星期三（11月4日）创下8月以来最大单日涨幅，以科技股为主的纳斯达克100指数上涨0.9%。

亚洲股市星期四（5日）预计跟随华尔街涨势走高。日本和香港股指期货双双走高，澳大利亚股市也上涨。不过，韩国KOSPI指数期货小幅下跌，反映投资者担忧数据中心发展前景，以及美国晶片股下跌带来的影响。

新加坡海峡时报指数星期三闭市微跌0.66点或0.01%，报5268.63点。大华银行早前的业绩不及预期，令市场担忧银行盈利能力或下降，三大银行股均下跌。

以下是星期四可关注的股票：

1）星展集团（DBS）星期四开市前发布第三季业务报告。受金融市场交易收入大幅减少拖累，集团2026年第三季净利同比下跌5%至28亿1300万元，低于彭博社分析师给出的29亿5000万元预测。这季度星展将派发0.81元的股息，包括0.66元的普通股息和0.15元的资本回馈股息。

星展集团前一交易日闭市收跌0.1%，报70.78元。

2）胜捷住宿信托（Centurion Accommodation REIT）星期三闭市后公布，第三季总营收达5550万元，比招股书预测的5190万元多6.9%。净房地产收入也比预测高5.7%，达3930万元。公司特定用途工人宿舍取得更高租金，使信托表现优于招股书中的预测。

胜捷住宿信托股价闭市涨1.91%，报1.07元。

3）典当业者方圆集团（ValueMax Group）发售的三批数码证券星期三截止，总共筹得4281万元资金，执行主席姚贤周的妻子和三名儿女认购其中约21%或886万元。

方圆集团星期三股价上涨3.68%，闭市报0.845元。

4）主板挂牌公司德加拉（Thakral Corporation）星期三宣布，它的印度子公司TIL Investments已和印度挂牌公司Manipal Health Enterprises签订长期安排，出租有关约3.5英亩土地给对方，初期租约为30年，供兴建一家综合医院，预计将有500张床位。

德加拉星期三报1.33元，未变动。

5）凯利板挂牌房地产发展商都汇置地（Capital World）开市前宣布，以总额5000万令吉（约1571万新元），脱售马来西亚新山淡杯的Capital City发展项目旗下五栋楼宇的发展权及相关房地产权益。

都汇置地早前宣布暂停交易，股价最后报0.001元。

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