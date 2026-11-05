远东乌节（Far East Orchard）2026财年首九个月的税后净利因少了一笔一次性收益等因素，而有所下滑。

公司在星期四（11月5日）闭市后公布首九个月的业务报告。报告显示，公司在上财年首九个月获得2490万元的一次性收益，对没有这笔收益的本财年首九个月税后净利造成负面影响。

其他原因还包括：收购英国学生宿舍运营商Homes For Students的相关摊销费用、未实现的汇兑收益减少，以及税务开支增加。

公司并未公布税后净利的跌幅。

旗下酒店和学生宿舍业务表现不一。酒店业务大致上保持稳定，其中以公司在澳大利亚和日本拥有的酒店表现强劲，可是在澳洲和欧洲的合资酒店收入因为翻新工程而下滑，影响了整体表现。

学生宿舍的营业表现下滑，这是因为位于纽卡斯尔和谢菲尔德的学生宿舍租用率下滑，加上Homes For Students的收购相关摊销费用，以及运营成本升高所导致的。

展望将来，公司认为，在地缘政治局势紧张、贸易政策变化难测，以及成本压力高企的背景下，全球运营环境仍将充满挑战。公司会在运营执行和增长策略上继续保持审慎与自律。

远东乌节股价星期四收报0.96元，无变动。