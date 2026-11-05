针对最近币安（Binance）的加密货币被盗事件，新加坡金融管理局提醒，一般民众不适合从事加密货币交易。消费者在进行这类交易时必须谨慎，而且不应与不受管制的公司交易。



金管局发言人星期四（11月5日）回复《联合早报》的询问时重申，币安并未获准在新加坡提供受监管的金融服务。

币安公司在2021年9月便被列入投资者须警惕名单（Investor Alert List）中。这是因为币安可能被人误会获得金管局的执照，或获当局授权或监管。



名单中的公司都不受监管，没有获得在新加坡从事受管制金融服务的执照。



币安上周被黑客攻击，平台一度暂停提款及部分交易服务，受影响资产总额估计达63亿美元（约80亿5300万新元）。黑客从交易所控制的钱包转走约63亿美元加密资产，包括比特币、以太币、与美元挂钩的USDT和USDC稳定币，以及其他较小型代币。



币安曾在新加坡设立Binance.sg交易网站，并在2021年向金管局申请执照，但后来撤回申请。同年9月，金管局把公司列入投资者警惕名单。2022年，Binance.sg停运，但这无法阻止新加坡投资者使用Binance.com。



金管局发言人还说，在获得执照的公司当中，数码付款代币服务商必须设立严格的管控机制，以有效管理技术与网络风险，并保障客户资产。



“即使是获得执照的公司，监管措施也无法完全防止消费者，因加密货币本质上的高风险而承担亏损。”

金管局定期向所监管的金融机构，包括数码付款代币服务商，发布技术风险建议和网络威胁警报，以提高各机构对新兴威胁的警惕，并及时降低风险。这些信息包括新式威胁与网络攻击，以及机构可采取的自我保护措施。