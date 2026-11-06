30亿元洗钱案中被充公的奢侈品即将展开第二轮拍卖。拍卖品包括爱马仕（Hermès）名牌手提袋、百达翡丽（Patek Philippe）和劳力士（Rolex）名表，以及珍稀威士忌名酒及珠宝。

其中，一款爱马仕柏金包（Birkin）和一瓶55年山崎（Yamazaki）威士忌的预示价均高达30万元。

拍卖行Hotlotz星期五（11月6日）发文告宣布，将在11月举行四场线上拍卖。所有拍卖品的目录在星期一（9日）上午10时公布，并同时开放线上竞标。

这次拍卖共有103组爱马仕柏金包和凯莉包（Kelly），以及其他配饰。其中，一款2021年推出的20公分鳄鱼皮房子包（Birkin 20 Faubourg Sous la Neige），预示价介于20万至30万元；另一款2020年的白色喜马拉雅鳄鱼皮包，预示价介于12万至18万元。

这次拍卖共有103组爱马仕柏金包和凯莉包，除了两款价值最高的房子包和白色喜马拉雅鳄鱼皮包外，还有多个不同颜色的手提袋。（Hotlotz拍卖行提供）

珠宝拍卖则包括188件来自格拉夫（Graff）、宝格丽（Bulgari）、尚美（Chaumet）和梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）等品牌的珠宝。

本场拍卖最高价值拍品 为40万元翡翠钻石项链

其中，一条翡翠蛋面钻石吊坠项链，预示价介于28万至40万元，是本次拍卖中价值最高的拍品。

名表拍卖则涵盖53组拍品，包括百达翡丽、劳力士等品牌。其中，一只18K白金百达翡丽鹦鹉螺（Nautilus）万年历腕表，预示价介于18万5000元至25万元；拍品也涵盖劳力士俗称“绿水鬼”（Hulk）的经典款式。

这瓶55年山崎日本单一麦芽威士忌，全球限量发行200瓶，预示价或高达30万元。（Hotlotz拍卖行提供）

烈酒拍卖共有106组，其中一瓶55年山崎日本单一麦芽威士忌，全球限量发行200瓶，预示价介于25万至30万元。另一瓶72年麦卡伦（Macallan）威士忌，预示价介于6万至8万元。

Hotlotz创办人兼总裁艾明修（Matthew Elton）说，由于这轮拍卖汇集多款珍稀奢侈品，拍卖行特地邀请两名国际专家提供专业支持。

与此前的场次相同，这四场拍卖均以线上方式进行。其中，珠宝拍卖将在11月22日结束，爱马仕拍卖于11月26日结束，名表拍卖于11月29日结束，烈酒拍卖则于12月1日结束。

这是30亿元洗钱案中被充公奢侈品的第二轮拍卖。

首轮拍卖的两场拍卖会已于今年9月举行，所有拍卖品均成功售出。奢侈品方面，全部337个拍品的落槌总额达111万5220元，较预示价上限高出约54%；珠宝场次的286个拍品落槌总额达501万零350元，较预示价上限高出59%。