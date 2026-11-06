得益于出售房产带来的一次过收益，新加坡邮政（Singapore Post）上半年净利增长183.7%，达5590万元，比市场预期好。

新邮政星期五（11月6日）公布截至2026年9月30日的2026／27财年上半年未经审计财务业绩。集团并售后回租10处建屋发展局邮局店屋获得4310万元一次过收益。

剔除例外收益等非经常性项目后，集团基本净利同比增长107.5%，达到1150万元，主要反映了运营效率提升以及前期税务准备金冲回（350万元）的正面贡献。

董事会宣布派发每股0.15分的中期股息，高于上一财年同期的0.08分。派息为基本净利的30%，预计于12月4日派发。

在营收与利润表现方面，集团上半年整体经营展现出较强韧性。由于传统信件邮运量结构性萎缩及国际业务收缩，集团总营收微降1.3%至1.859亿元。

不过，在严格的成本管控下，集团盈利能力显著改善，上半年营业利润同比稳步增长42.3%至810万元，大幅优于上一财年同期的570万元。

现金流与资产流动性亦实现大幅好转。得益于营运效率的提升，上半年经营活动产生的净现金流强劲转正至590万元，较去年同期的净流出2810万元实现大幅扭亏。

截至2026年9月30日，集团现金及等价物总额达5亿3900万元，净现金头寸达到2亿9280万元，整体财务状况保持稳健充裕。

新邮政集团行政总裁张振国说：“我们的业绩展现出战略执行初见成效，然而，当前的营运环境依然充满挑战。在传统信件量结构性萎缩以及跨境逆风的大背景下，保持严谨的营运纪律至关重要。”

在业绩公布前，新邮政股票星期四（5日）收盘上涨1.75%或0.005元，报0.29元。