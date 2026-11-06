华侨银行开盘一度跌2.08％ 三大银行股续跌
华侨银行也是三家本地银行中，唯一第三季净利达到市场预测的银行。星展集团和大华银行早前公布的第三季净利都不及分析师平均预测。 （档案照片）
华侨银行（OCBC）尽管业绩略好于预期，但隔夜美股大跌冲击市场情绪，本地银行股星期五继续下跌。
华侨股价开盘下跌2.08％，报27.35元，盘中短暂转升，随后再度陷入跌势。
截至上午10时零1分，华侨银行报27.75元，跌0.18元或0.64％。
星展银行盘中触及69元的低点后，回升到69.54元，仍下跌2.3%；大华银行跌破37元至36.9元，跌2.4%。
华侨银行星期五开市前公布第三季净利同比增加3％至20亿4000万元，略高于市场预期。
华侨银行也是三家本地银行中，唯一第三季净利达到市场预测的银行。星展集团和大华银行早前公布的第三季净利都不及分析师平均预测。
本地股市星期五早盘也普遍下跌。截至上午10时零1分，新加坡海峡时报指数跌110.88点或2.09％，报5185.37点。
隔夜美市星期四（5日）大幅下跌。标准与普尔500指数跌4.4％，纳斯达克综合指数跌5.5％，道琼斯工业平均指数跌3.4％。
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