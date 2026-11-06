主打狮城古早味美食的食阁Singapura Heritage，负责营运的公司被高等法院下令清盘。提出申请的是本地家禽和肉类供应商卓泰山农场（Toh Thye San Farm）。

政府宪报星期三（11月4日）刊登的公告显示，卓泰山农场9月17日提交清盘申请，约五周后，高等法院于10月23日正式发出清盘令。

卓泰山农场从事肉类和家禽产品的加工与分销，并以债权人身份申请清盘这家营运公司。但宪报没说明双方涉及什么交易。

公告没有披露债务金额和性质，也没有说明法院作出清盘令的具体依据。因此，营运公司被清盘的具体原因目前仍不清楚。

清盘令也显示，法院已委任清盘人负责处理公司事务。债权人须提交债权证明，清盘人会清查和变卖公司资产，再依法把所得分配给债权人。

会计与企业管制局资料显示，营运公司于2024年9月注册，由老火汤集团关联公司Lao Huo Tang Investments全资拥有。后者于同年8月注册，主要经营餐馆业务。

老火汤集团官网列出Singapura Heritage的两家分店，分别位于巴西立白沙乐怡度假村和友诺士新邮政中心。

《海峡时报》记者星期五（6日）午餐时段走访新邮政中心分店时，食阁仍在营业，多数桌子有食客就座。

《联合早报》记者同一天也致电白沙乐怡度假村分店，但截至截稿前无人接听，分店当天是否营业仍无法确认。