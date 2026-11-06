周末前的人工智能（AI）抛售潮使日韩股市再次猛跌超过5%，加上本地银行股股价持续受压，导致新加坡股市全面受压，新加坡海峡时报指数星期五（11月6日）虽然比科技股权重高的区域股市相对更稳定，但全天仍挫跌2.21%或117.08点，闭市报5179.17点。

海指星期五开盘便大幅跳跌2.71%，午盘时进一步跌至跌至5138.75点，跌幅逼近3%，过后成功收复午盘所有失地。海指全周下跌3.83%。

截至星期五下午5时30分，MSCI亚太指数跌幅达3.96%。布伦特原油期货价格下跌0.68%，每桶97.62美元；国际金价在每安士4070美元以上波动。首尔股市猛跌6.02%，东京股市挫败5.96%，台湾股市滑落4.51%；上海和深圳股市分别下跌1.10%和2.25%，香港股市也下跌1.27%，其他东南亚股市星期五涨跌不一。

市场人士指出，美国中期选举为“人工智能交易”的退潮增添新的催化剂。随着美国民主党掌控国会，市场预期监管环境将趋于收紧，这进一步加剧了人们对晶片制造商及数据中心供应商增长前景的担忧，并推动美国科技股出现了自2020年以来的最大跌幅。在纽约隔夜股市，纳斯达克综合指数猛跌5.52%，标普500指数和道琼斯工业指数也分别猛跌4.36%和挫跌3.44%。

在本周，MSCI亚太指数累计下滑5.50%，首尔股市猛跌11.70%，东京股市大跌9.25%，台湾股市跌幅高达12.19%，香港股市跌1.09%；上海和深圳股市则分别仍上涨1.39%和3.77%。

新加坡辉立证券股票经纪张爵兴接受《联合早报》访问时说：“我认为投资者对‘人工智能（AI）叙事’正变得愈发焦虑，尤其是在本周，在美国民主党预计将掌控美国国会之后。今年以来，人工智能一直是推动市场上涨的主要动力之一。然而，在经历了如此强劲的涨势后，估值已显得相当高昂。投资者现在开始质疑，这些巨额的人工智能投资最终能否转化为盈利，以及市场预期是否已经脱离了现实？”

这解释了为什么日本、韩国和台湾地区的市场受到的冲击更为严重。这些市场此前从人工智能热潮中获益匪浅，尤其是半导体板块。因此，当市场情绪发生逆转时，它们受到的打击自然也更大。隔夜美国华尔街股市的剧烈抛售，无疑是不利消息。

新加坡市场并非以科技股为主导，它高度依赖本地的三大银行。这些银行在近期发布财报后，正面对不小的压力。尽管银行的基本面依然稳健，但投资者担心盈利增长放缓，以及净利息收益率（NIM）所承受的压力。

在三大行中，只有华侨银行（OCBC）的业绩表现符合预期，另外两家则不及预期。因此，当这几家银行集体走软时，新加坡海峡时报指数（STI）自然难以维持坚挺。

展望未来，张爵兴说：“我并不认为‘人工智能叙事’已经终结。但投资者正变得更加挑剔，企业将越来越需要证明，这些在人工智能方面的投入确实能够带来实际回报。”

就新加坡而言，银行股跌幅显著。本周，大华银行（UOB）、星展集团控股（DBS Group Holdings）和华侨银行分别下跌约5%、4.7%和5.6%。

“我将密切关注它们能否企稳。尽管盈利增长可能面对更大挑战，但这些银行的基本面依然相对稳健。”

“总而言之，我认为当前市场更多是在调整预期，而非基本面严重恶化。不过，鉴于市场情绪如此紧张，波动性恐怕还会持续一段时间。”

新加坡股市星期五整体交易量劲增至18亿5000万股，交易总额劲增至32亿4000万元202只股上升，472只股下跌。30只海指成份股当中，1只股价上升，1只持平，28只下跌。

扬子江船业（YZJ Shipbuilding）星期五股价下跌6.45%，闭市报4.35元，是跌幅最大的海指成份股。新科工程（ST Engineering）、吉宝公司（Keppel）、海庭（Seatrium）和香港置地（Hongkong Land）股价分别跌5.51%、4.93%、4.76%和4.50%，闭市报9.26元、9.45元、1.80元和8.28美元。

大华银行星期五跌2.46%，闭市报36.88元；星展集团控股股价跌2.08%，闭市报69.72元；华侨银行股价跌0.72%，闭市报27.73元。

新翔集团（SATS）星期五股价涨0.54%，闭市报3.73元，是唯一上涨的海指成份股。

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