有消息称位于实龙岗的NEX商场一半股权寻求买主，要价约12亿元至12亿5000万元。

《商业时报》报道，若根据这座商场的100%权益，要价介于24亿元至25亿元，高于商场截至2026年9月30日的22亿6000万元估值。

戴德梁行（Cushman & Wakefield）和仲量联行（JLL）准备了一份潜在买家名单，并邀请他们参加在上周截止的闭门买家出价活动。

要出售的这50%股权，由中国主权财富基金中国投资有限责任公司（China Investment Corporation）和PGIM持有。

商场的另一半股权由星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）拥有，而信托有优先购买权（right of first refusal）。报道引述市场观察人士说，星狮地产信托可能行使这项权利，买下剩余股权。

NEX商场位于实龙岗地铁站上，共有七层零售店面，租约还有超过80年。在今年5月启动9000万元的资产提升工程之前，NEX的净可出租面积为63万4631平方英尺，其中包括1万7562平方英尺的社区及体育设施空间。

PGIM回复《联合早报》询问时表示不愿置评。

星狮地产信托星期五跌1.38%至2.14元。