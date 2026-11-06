新加坡三大银行第三季业绩公布告一段落，表现好坏参半。华侨银行（OCBC）净利略高于分析师平均预期，星展集团（DBS）和大华银行（UOB）则均不如预期。

尽管三家银行财富管理业务持续增长，贷款需求也保持稳健，但净利息收益率承压、交易收入波动，以及营运成本上升，仍是影响银行盈利表现的主要因素。

多个指标显示，大华在三大银行中的表现较为不佳，而它的不良贷款率也是最高的。至于目前是否是进场的机会，分析师看法不一。

杰富瑞（Jefferies）分析师谢碧华和洪伟涵指出，虽然大华财富管理业务增长，但净利息收益率持续受压。

大华开支增加或拖累表现 信贷风险仍值得关注

此外，由于大华在科技及财富管理业务投资开支增加，可能拖累短期盈利表现。他们将大华银行的评级从买入下调至持有，目标价从48元下调至42元。

此外，大华银行在大中华区的信贷风险仍值得关注。“随着盈利改善的时间推迟，加上大中华区风险尚未完全消除，我们认为（增长策略）执行风险已经增加。”

不过，马来亚银行把大华银行评级从持有上调至买入。研究指出，大华第三季盈利略低于市场预期，但财富管理业务和贷款增长改善，资产素质也转好。兴业银行（RHB）则维持买入评级。

至于星展集团，尽管第三季盈利因交易收入下降等原因不及市场预期，但多名分析师看好集团的核心业务及明年盈利增长前景。

中国银河国际证券研究主管郑伟权等分析师指出，星展的净利息收益率（Net Interest Margin）已出现触底回升的迹象，有望推动2027财年的净利息收入增长。

今年以来，本地银行的净利息收益率整体承压，主要因为此前利率下行，导致贷款和其他生息资产的收益率下降，压缩银行的赚息空间。

星展集团净利息收入料增加 分析师认为管理层指引偏保守

随着市场预期美国联邦储备局在2027年底前加息两次，分析师预测星展2027财年净利息收益率将扩大五个基点，净利息收入有望取得中单位数百分比增长。

谢碧华和洪伟涵则认为，星展近期股价回调提供了买入机会。集团积极的资本管理措施、稳健盈利和股东回报，足以支持较高的估值水平。

华侨银行研究部主管李彩莲指出，星展第三季业绩略低于市场预期，但核心业务依然稳健。她将星展的投资评级从持有上调至买入，但维持78元的公允价值估计不变。

对于明年前景，麦格理（Macquarie）亚细安股票研究主管贾登（Jayden Vantarakis）认为星展管理层的指引相对保守。他指出星展自身预计总收入增长为中单位数，分析师给出的预测为同比增长8%。

他预期，星展第四季的末期每股股息有望增加至0.87元，这可能成为推动股价的催化剂。

至于华侨银行，是本次财报季唯一一家符合预期的银行。谢碧华和洪伟涵注意到，银行贷款业务持续强劲增长，但保险和收入同比减少。

不过他们认为：“虽然保险和交易收入表面上表现疲弱，但主要拖累是来自大东方投资组合按市价估值的变动，包括利率上升导致的债券亏损，以及第二季股票投资收益未能重现，而非保险业务基本面出现恶化。”

星期五闭市时，星展报69.72元，跌幅2.08%；华侨银行报27.73元，跌0.72%；大华银行报36.88元，滑落2.46%。