美国数据中心巨头Equinix在新加坡的第六座数据中心（SG6）启用，初始投资额达2亿9000万美元（约3亿7155万新元）。这也是Equinix首座在数据中心提案征集活动（DC-CFA）下建造的设施。

同时，为支持新加坡创新生态系统，Equinix将与新加坡国立大学能源解决方案中心（Energy Solutions Hub）合作，在数据中心内设立联合创新设施（Co-Innovation Facility），聚焦液体冷却、电池储能等新兴技术，预计2027年启用。

SG6数据中心位于裕廊惹兰都康（Jalan Tukang），比原本计划提早启用，启用首阶段容量为8兆瓦（megawatts）；全面建成后，容量预计达20兆瓦。

Equinix自2002年起进驻新加坡，首五座数据中心分别位于亚逸拉惹弯（Ayer Rajah Crescent）、先驱径（Pioneer Walk）、大成通道（Tai Seng Drive）、日景通道（Sunview Drive）。

Equinix亚太区总裁阿达格拉（Cyrus Adaggra）指出，人工智能（AI）的普及、云端服务的扩展正推动市场对高性能数据中心的需求不断增长。

他进一步指出：“新加坡仍是服务区域市场企业的重要战略门户，连接各个主要市场、人才与创新系统。SG6数据中心进一步增强了我们支持客户在亚太区扩充业务规模的能力，为他们提供可靠、互联互通、可持续的基础设施，以及加快创新步伐，把握新的增长机遇。”

陈杰豪：我国可连接建设数据中心所需资源

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪星期五（11月6日）在SG6数据中心启用仪式上致词指出，AI基础设施日益成为一个“系统性课题”（System Story），算力需要电力、电力需要电网、数据中心需要网络，若要将这些要素结合起来，需要资本、企业以及明确的监管规则。

陈杰豪续说：“在数码经济中，我们可以协助连接算力与电力、基础设施与资本、企业与云端平台，以及亚细安与全球市场。”

他也提及，为了应对伴随数据中心建设而来的土地、水电资源问题，新加坡推出DC-CFA，参与竞标的数据中心运营商，不仅比拼建设速度或规模，也需要在可持续发展、战略贡献、经济价值方面展现实力。

新加坡经济发展局、资讯通信媒体发展局在2023年7月，将第一轮DC-CFA的80兆瓦数据中心容量，分配给AirTrunk和字节跳动（ByteDance）组成的财团、Equinix、万国数据（GDS），以及微软（Microsoft）。

在第二轮DC-CFA，新加坡则向四家运营商授予总容量为200兆瓦（MW）的新数据中心额度，分别是Equinix、里瑞通（Digital Realty）、吉宝数据中心（Keppel Data Centres）、新科电信媒体全球数据中心公司（ST Telemedia Global Data Centres）。